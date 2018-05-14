Минфин рассказал о господдержке «Реновы»

Компания Виктора Вексельберга «Ренова», которая попала под санкции США, получила на рыночных условиях кредит, предоставленный Промсвязьбанком. Об этом сообщается на сайте Минфина.

«Компания «Ренова», попавшая под действие санкций США, на прошлой неделе получила поддержку в виде кредита, предоставленного на возвратной основе по линии Промсвязьбанка. Средства были выданы на рыночных, условиях, ставка по кредиту не является льготной и учитывает как стоимость фондирования банка, так и риски присущие такого рода кредитованию, включая нормативные требования по созданию резервов», — заявили в министерстве.

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В Минфине также подчеркнули, что бюджетные средства на эти цели не использовались.

Ранее исполняющий обязанности министра финансов России Антон Силуанов сообщил, что Минфин прорабатывает вопросы кредитной поддержки компаний, которые попали под санкции США.