Владимир Путин направил приветствие участникам ПМЭФ

Президент Владимир Путин направил приветствие участникам Петербургского международного экономического форума - 2018, который состоится под девизом «Создавая экономику доверия». Письмо опубликовано на официальном сайте президента.

В приветствии глава государства выразил уверенность в том, что идеи и инициативы, выработанные в ходе Форума, будут способствовать оздоровлению и подъему мировой экономики:

Реклама

«В ходе открытых дискуссий на Форуме ведущие российские и зарубежные политики, ученые, эксперты, руководители компаний и деловых объединений, представители средств массовой информации и общественных кругов обсудят ключевые вопросы глобальной повестки, состояние и перспективы мировой экономики, вместе подумают о том, как вывести ее на траекторию устойчивого роста. Использовать колоссальный научный и технологический потенциал, который стремительно накапливается сегодня в «цифровой» и других областях, – в интересах повышения качества жизни людей, стабильного и гармоничного развития всех государств и мира в целом.

Все мы заинтересованы в том, чтобы экономика ХХI века была эффективной, основанной на передовых бизнес-моделях и строгих экологических требованиях, социально ответственной и учитывающей реальные потребности человека. Для решения этих задач в том числе важно не допускать искусственных ограничений в многосторонней торговле и финансах, в производственной и инвестиционной сферах, исправить дисбалансы, существующие на мировых рынках».

Владимир Путин призвал стремиться к повышению уровня взаимного доверия, к продвижению многоплановых интеграционных процессов, к реализации масштабных и перспективных проектов. Россия всегда открыта для такого партнерства и совместной работы, сообщил президент.