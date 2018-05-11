В ФРГ отрицательно отреагировали на санкции США против Ирана

Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что Германия продолжит открытые и честные переговоры с американскими партнерами о сохранении соглашения с Ираном по атому. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы продолжим очень открытые, очень честные и очень ясные переговоры с американскими партнерами и друзьями. Наша цель заключается в сохранении этого соглашения, и наши дальнейшие шаги мы будем согласовывать с Францией, Великобританией и ЕС», — сказал Альтмайер в эфире DLF.

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Он также отметил, что введение США санкций против Ирана приведет к «напряженности и неуверенности, негативные эффекты будут иметь не только политический характер, они будут (негативны) и для развития мировой экономики».

Ранее сообщалось, что минфин США расширил санкции против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).