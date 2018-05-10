Банк Англии сохранил базовую ставку

Банк Англии оставил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Также Банк Англии сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($584 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.

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Ранее сообщалось, что Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5—1,75% годовых.

В марте Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта до 1,5%-1,75% годовых.

В 2017 году регулятор повышал ставку три раза.