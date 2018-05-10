СМИ: Дворковичу предложили возглавить «Сколково»

И. о. вице-премьера Аркадию Дворковичу предложили возглавить фонд «Сколково». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на несколько источников.

Уточняется, что данное предложение поступило от премьер-министра Дмитрия Медведева.

Руководителем фонда с момента его создания был владелец «Реновы» Виктор Вексельберг. На данный момент он совмещает две должности: президент фонда (отвечает за отношения с госорганами и определяет направление развития «Сколково»), а также — сопредседатель совета фонда

Ранее источник «Газеты.Ru» сообщил, что во время консультаций с фракцией «Единая Россия» Дмитрий Медведев не назвал кандидатуры в вице-премьеры Игоря Шувалова, Аркадия Дворковича, Сергея Приходько, Дмитрия Рогозина, Александра Хлопонина и Юрия Трутнева.