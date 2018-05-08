Медведев оценил расходы на новый майский указ Путина в 8 трлн рублей

Кандидат на пост премьер-министра России Дмитрий Медведев оценил расходы на выполнение нового майского указа президента Владимира Путина в 8 трлн руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата Госдумы Юрия Афонина.

«С точки зрения выполнения, оценка приблизительная Медведевым была дана, что потребуется 8 трлн руб.», — сказал Афонин.

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Он также добавил, что данных о планируемых источниках финансирования таких расходов пока нет.

«Пока ни на встрече с нашей фракцией, ни с другими не было обозначено пути получения вот этих вот дополнительных доходов… ищут, но в нынешней системе законодательной их найти невозможно, нужны реформы», — отметил Афонин.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о целях развития России до 2024 года.