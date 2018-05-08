Пашинян намерен принять участие в саммите ЕАЭС

Избранный премьер-министром Армении Никол Пашинян заявил, что примет участие в саммите Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом сообщает РИА «Новости».

«В саммите ЕАЭС обязательно приму участие», — сказал Пашинян.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ожидают участия Армении в майском саммите ЕАЭС.

Реклама

Он также пояснил, что вопрос о том, кто именно будет представлять Армению — президент страны или кто-либо другой, стоит адресовать Еревану.

Ранее сообщалось, что лидер акций протестов Никол Пашиня избран новым премьером Армении.

Во втором туре кандидатуру Пашиняна поддержали 59 депутатов при 42 проголосовали «против».