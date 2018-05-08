Песков: Россия ожидает участия Армении в саммите ЕАЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают участия Армении в майском саммите ЕАЭС. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ожидаем, безусловно. Это очень важный участник, важный партнер. Более того, как правило, на полях таких мероприятий, конечно, проходят и двусторонние встречи, поэтому в зависимости от того, кто будет представлять Армению, мы рассчитываем, что состоятся и двусторонние контакты», — сказал Песков.

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Он также пояснил, что вопрос о том, кто именно будет представлять Армению — президент страны или кто-либо другой, стоит адресовать Еревану.

Ранее сообщалось, что лидер акций протестов Никол Пашиня избран новым премьером Армении.

Во втором туре кандидатуру Пашиняна поддержали 59 депутатов при 42 проголосовали «против».