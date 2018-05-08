«Мегафон», Газпромбанк, «Ростех» и USM Holdings создадут СП для развития цифровых сервисов

Оператор «Мегафон», Газпромбанк, госкорпорация «Ростех» и USM Holdings планируют создать совместное предприятие с целью развития цифровых услуг и реализации проектов в сфере цифровой экономики, сообщает RNS.

Для использования ресурсов и компетенций партнеров была создана структура АО «МФ технологии» (МФТ). В созданную структуру будут внесены принадлежащие оператору 11 500 100 акций класса А Mail.Ru Group, которые составляют 5,23% экономической доли и дают 58,87% голосов.

Реклама

Отмечается, что в настоящее время акционером МФТ является дочерняя компания «Мегафона» Lefbord Investment Limited. В рамках сделки Газпромбанк приобретет у Lefbord 35% акций МФТ, «Ростех» — 11% акций, USM Holdings — 9% акций, у Lefbord останется 45%. Стоимость 100% акций МФТ в рамках сделки была оценена в $450 млн.

«Таким образом, цена сделки в расчете на одну акцию предполагает 29% премию к рыночной цене бумаг Mail.Ru на 4 мая 2018 года, что представляет более привлекательные условия, чем покупка 15,2% экономической доли Mail.Ru у USM Holdings в феврале 2017 года. В прямом владении у МегаФона остаются 21 940 148 обыкновенных акций, составляющих 10% экономической доли Mail.Ru; в настоящее время МегаФон не планирует продавать этот пакет акций», — говорится в пресс-релизе Мегафона.

«Наша цель – создание уникальной платформы, которая позволит генерировать не просто новые продукты, но целую экосистему на базе принципиально новых цифровых финансовых инструментов. Для этого мы объединяем экспертизу и возможности лидеров в своих областях – от телекоммуникаций и информационных технологий до финансовых услуг и проектов в рамках программы «Цифровая экономика». У Газпромбанка и Ростеха есть необходимая экспертиза в этих областях. Кроме того, мы уже обладаем и опытом успешного сотрудничества с ними и единым взглядом на будущее цифровой отрасли», — сказал Стрешинский.