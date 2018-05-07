СМИ рассказали о маркировке продуктов по типу «светофор»

В России летом текущего года стартует добровольная маркировка продуктов питания по типу «светофор». Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, на продукты будет нанесена специальная цветовая маркировка, информирующая о содержании сахара, соли и жиров.

Реклама

Как отмечается, Роспотребнадзор выделил продукты, являющиеся основными источниками соли, сахара, трансжиров и жирных кислот: хлебные, мясные, рыбные, молочные, кондитерские изделия, фруктовые и овощные консервы, соки.

Данная категория будет маркирована тремя цветами по типу «светофора»: красным при превышении суточной нормы соли, сахара и трансжиров, зеленым при низком содержании данных веществ, желтым при среднем показателе.

В ведомстве считают, что меры по повышению информированности населения о составе продукта помогут снизить заболеваемость ожирением и диабетом второго типа.

Ранее сообщалось, что в России начнут маркировать блузки, постельное белье и фотоаппараты.