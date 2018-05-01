Париж выступил за полное освобождение ЕС от пошлин США на сталь и алюминий

Французская сторона продолжит настаивать на освобождении импорта стали и алюминия из Евросоюза (ЕС) от пошлин США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана и министра экономики и финансов страны Брюно Ле Мэра.

«Мы поддерживаем позицию, выраженную Европейской комиссией. Франция будет продолжать выступать за то, чтобы ЕС было предоставлено полное, постоянное и безоговорочное освобождение (от американских пошлин). Никакие причины не могут служить оправданием для одностороннего повышения тарифов на сталь и алюминий», — говорится в заявлении.

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Кроме того, министры выразили готовность работать с американской стороной и другими партнерами для быстрого решения проблемы.

«Но мы сможем сделать это спокойно, когда мы будем уверены в освобождении от угрозы одностороннего повышения тарифов», — подчеркивается в документе.

Ранее сообщалось, что американские власти отложили до 1 июня принятие решения о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий для стран-союзников.

Власти США объявили о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий. Это решение было подвергнуто критике в разных странах мира, в особенности в Китае. Власти КНР пообещали, что подготовят ответные меры в случае введения пошлин.