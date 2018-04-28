В Госдуме хотят приравнять зарплату депутатов к средней по России

Фракция «Справедливая Россия» предложила приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране (35 тыс. руб). Об этом пишет газета «Известия».

По словам авторов инициативы, на данный момент депутаты получают ежемесячную зарплату и поощрения на уровне федеральных министров.

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«Законопроект предлагает закрепить, что денежное вознаграждение для членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы устанавливается в размере средней заработной платы по России, которая 2016 году составила порядка 35 тыс. рублей», — рассказали представители «Справедливой России».

Помимо этого, депутаты предложили отменить необоснованные привилегии по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению, чтобы сократить траты на содержание парламента.