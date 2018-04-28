«Ъ»: Дерипаска может отказаться от контроля над «Русалом»
Бизнесмен, основной акционер «Русала» Олег Дерипаска может отказаться от контроля над компанией. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным издания, Дерипаска уже вступил в диалог с партнерами по «Русалу» о расторжении акционерного соглашения.
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Ранее сообщалось, что Дерипаска согласился покинуть совет директоров компании En+.
В свою очередь минфин США отреагировал на согласие Дерипаски сократить долю в En+.
26 апреля СМИ сообщили, что Дерипаска намерен сохранить контроль над «Русалом».