Минфин США отреагировал на согласие Дерипаски сократить долю в En+

За сокращением доли бизнесмена Олега Дерипаски в En+ не обязательно последует исключение этой компании из санкционного списка. Об этом сообщили в минфине США, передает РИА «Новости».

«Сокращение доли собственности лица, на которое распространяются санкции, необязательно само по себе является основанием для исключения из [санкционного] списка», — сказали в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что Олег Дерипаска согласился покинуть совет директоров компании En+.

Он также согласился на вхождение в совет новых независимых директоров и решил сократить свою долю в En+ до уровня ниже 50%.

Компания обратилась в минфин США с просьбой продлить разрешение на операции до 31 октября.