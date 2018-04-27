Дерипаска согласился покинуть совет директоров En+

Бизнесмен Олег Дерипаска согласился покинуть совет директоров компании En+, говорится в заявлении компании.

Также Дерипаска согласился на вхождение в совет новых независимых директоров. Кроме того, бизнесмен дал согласие на снижение доли в En+ ниже 50%.

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Компания обратилась в министерство финансов США с просьбой продлить разрешение на операции до 31 октября.

Ранее появилась информация о том, что Дерипаска намерен сохранить контроль над «Русалом». По данным источников, бизнесмен рассчитывал на действия со стороны европейских правительств, которые могут ослабить американские санкции против компании.