ЦБ купил для Минфина валюту на 18,6 млрд рублей

Банк России в среду, 25 апреля, купил валюту на внутреннем рынке в интересах Минфина на 18,6 млрд руб. Об этом сообщается в материалах ЦБ.

ЦБ использует для этих операций сделки с инструментом USDRUB_TOM, расчеты по которым проходят на следующий торговый день.

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Ранее сообщалось, что регулятор приобрел валюту на внутреннем рынке в интересах Минфина на 17,5 млрд руб.

ЦБ возобновил 17 апреля покупку валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина после перерыва, связанного с волатильностью на рынке.

По словам замглавы департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Липин, ЦБ будет покупать валюту для Минфина и при устойчиво ослабившемся рубле.