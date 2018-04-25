Ткачев ожидает экспорт сельхозпродукции из России к 2024 году в $45 млрд

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что экспорт сельхозпродукции из России к 2024 году достигнет $45 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Во-первых, прогнозы по экспорту к 2024 году мы их определяем примерно цифрой в $45 млрд. Вы понимаете, что это практически в два с лишним раза больше, чем в текущий год. Конечно, планы у нас амбициозные. И мы собираемся продавать не только традиционно зерно», — сказал Ткачев.

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Ранее сообщалось, что российская сельскохозяйственная продукция может вытеснить товары из США с китайского рынка.

По данным СМИ, в частности, у российского вина, соевых бобов и свинины есть шанс заменить на рынке Китая свои американские аналоги.