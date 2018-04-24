Глава Минфина США посетит КНР для торговых переговоров

Министр финансов США Стивен Мнучин в ближайшее время посетит Китай для торговых переговоров, передает РИА «Новости».

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в на встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

«Министр финансов Стив Мнучин поедет в Китай через несколько дней для переговоров по торговле. Думаю, Китай настроен очень серьезно, и мы очень серьезны. У нас нет другого выбора, кроме как быть серьезными» , — сказал Трамп.

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Ранее официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что США могут угодить в вырытую для других яму.

Он также подчеркнул, что Китай рекомендует США воздержаться от каких-либо действий, которые могут нанести ущерб торгово-экономическим отношениям двух стран.