Россия за год выделила развивающимся странам более $1 млрд

Заместитель главы МИД Александр Панкин заявил, что Россия в 2017 году оказала помощь развивающимся странам на $1,2 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Объем нашей помощи содействию международному развитию в прошлом году превысил $1,2 млрд. Это по линии двусторонних отношений и по линии взносов в международные структуры, в том числе ООН. Круг стран, которым мы помогаем, это страны на постсоветском пространстве и наши давние стратегические партнеры в Латинской Америке и Азии», — сказал Панкин.

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Замминистра пояснил, что речь идет о помощи государства, а также программах российских компаний.

В прошлом году сообщалось, что Россия списала долг африканским странам на $20 млрд.