Россельхознадзор разрешил поставки томатов с еще пяти турецких предприятий

Россельхознадзор с 24 апреля разрешает поставки в Россию томатов с пяти турецких предприятий. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По итогам визита делегации Россельхознадзора в Турецкую республику, который состоялся в период с 16 до 20 апреля 2018 года, службой принято решение под гарантии министерства продовольствия и животноводства Турецкой республики с 24 апреля 2018 года разрешить ввоз на территорию Российской Федерации томатов, происхождением Турецкая республика, с еще пяти предприятий», — заявили в Россельхознадзоре.

Ранее сообщалось, что таможенники обнаружили в Сургуте партию томатов из Египта с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года.