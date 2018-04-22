Россия отказалась участвовать в докапитализации Всемирного банка (ВБ). Об этом заявил замминистра финансов России Сергей Сторчак, передает РИА «Новости».

Он объяснил, что Москва не согласна с новыми принципами кредитной политики ВБ, которые могут привести к отказу от поддержки крупнейших и самых надежных заемщиков банка – Индии и Китая.

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По словам Сторчака, после этого решения доля России в капитале Всемирного банка может уменьшиться и количество голосов в совете директоров может сократиться. Замминистра добавил, что из-за текущей политики организация может утратить финансовую устойчивость.

Сторчак также напомнил, что Всемирный банк отказался финансировать проекты в России.

«В этих условиях как мы можем агитировать руководство страны идти в парламент с бюджетом или с ратификацией, что мы присоединяемся к пополнению капитала?» — заключил замминистра.

Агентство добавляет, что США также отказались участвовать в докапитализации. При этом Вашингтон намерен сохранить блокирующий пакет акций, но он будет снижен с 20% до 15%.