«Ъ»: в России выросла доля нелегальных сигарет

В России выросла доля нелегальных сигарет в 1,7 раза, до 7,7%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Kantar TNS.

«В нем (в исследовании) приняли участие курильщики в возрасте от 19 до 64 лет из восьми регионов. Согласно исследованию, за год доля нелегальных сигарет в России выросла с 4,6% до 7,7%. Это, по оценке табачных компаний, соответствует объему в 20 млрд сигарет», — сообщает издание.

Реклама

Уточняется, что основная доля в структуре нелегального рынка по-прежнему приходится на продукцию из стран ЕАЭС, которая незаконно попадает на территорию России.

«Это около 7,5 млрд сигарет, или 2,9% от всего потребления табачной продукции в России. Значительная ее часть — 2,2% российского табачного рынка — произведена в Белоруссии», — заявили эксперты.

Ранее сообщалось, что табачники выпустили 500 тысяч пачек со специальной маркировкой.