Глава МВФ предупредила, что торговые войны разрушают доверие инвесторов

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые войны между странами разрушают доверие инвесторов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В вопросе изменений и угроз в мировой торговле какие-то модели уже сделаны, и реальное влияние на рост не очень заметно, если мы говорим о ВВП. Что более важно, очень сложно давать прогнозы на среднюю перспективу, которые имеют дело с разрушением доверия. Инвесторы не знают о сроках торговли. Не знают, как организовать цепочку поставок. Они неохотно будут инвестировать. Как я сказала раньше, мировой рост зависит от инвестиций», — сказала Лагард.

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Она также добавила, что каждое государство должно рассмотреть свое законодательство на предмет торговых барьеров.

Ранее Лагард сообщила, что МВФ по-прежнему оптимистично смотрит на перспективы глобального роста.