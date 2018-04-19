Трамп назвал условие для введения новых антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет новые санкции в отношении России, когда Москва этого действительно заслужит. Об этом сообщает Reuters.

«Мы введем санкции как только они (Россия) действительно этого заслужат», — сказал Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп узнал о намерении американских властей ввести новые антироссийские санкции из телевизора.

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15 апреля постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии.

Впоследствии стало известно, что Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против России.