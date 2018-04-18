Фондовый рынок США открылся разнонаправленно

Американский фондовый рынок открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones понизился на 0,06% и составил 24 770,73 пункта.

Индекс S&P 500 поднялся на 0,12%, до 2 709,63 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 0,11% и составил 7 289,32 пункта.

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Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,4% и составил 2200 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,1%, до 1123 пункта.

На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.

В частности, курс доллара вырос на 20 коп. и составил 61,75 руб.

Курс евро вырос на 20 коп., до 76,33 руб.

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