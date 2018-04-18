Безработица в России в марте составила 5%

Безработица в России в марте текущего года осталась на февральском уровне в 5%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

«В марте 2018 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,8 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», — заявили в Росстате.

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По данный ведомства, в марте 2017 года уровень безработицы в стране составлял 5,4%.

Ранее сообщалось, что Минтруд России предлагает довести максимальный размер пособия по безработице до прожиточного минимума трудоспособного населения.