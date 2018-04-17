Володин прояснил ситуацию с запретом на американские лекарства

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в отношении 90 американских препаратов ограничения на поставки в Россию действовать не будут. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Если говорить о лекарственных препаратах, поставляемых из США, то в перечне лекарств их 1019, но те, которые не имеют аналогов — 90. В отношении 90 препаратов уже предусмотрена норма, которая не предполагает вводить какие-то ограничения», — сказал Володин.

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Он также подчеркнул, что относительно остальных лекарств решения будут приниматься на основании наличия российских аналогов.

Ранее Володин сообщил, что на российский рынок вместо компаний США и стран Европы с удовольствием придут другие фирмы.