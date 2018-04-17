Стали известны участники пленарного заседания ПМЭФ

Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ примут участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщается на сайте фонда «Росконгресс».

«Центральным событием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Японии Синдзо Абэ», — заявили в фонде.

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Программа ПМЭФ насчитывает более 90 мероприятий, в числе которых деловые сессии, панельные дискуссии, бизнес-диалоги, тематические бизнес-завтраки, теледебаты и т. д.

«Главная тема ПМЭФ-2018 «Создавая экономику доверия» объединяет все тематические блоки под одним названием и позволяет участникам и гостям Форума со всего мира обсудить друг с другом ключевые задачи, стоящие перед мировым бизнес-сообществом, найти новые точки роста для развития экономики. В дискуссиях, в обмене мнениями рождается то самое доверие, в котором сейчас так остро нуждается мировая экономика», — отметил советник президента России, руководитель программного комитета оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона ожидает представительную делегацию Вьетнама на ПМЭФ.