Курс рубля растет на открытии торгов
На открытии торгов на Московской бирже рубль растет.
В частности, курс доллара снизился на 20 коп. и составил 60,97 руб.
Курс евро снизился на 11 коп., до 75,61 руб.
Накануне официальный курс евро вырос более чем на 1 рубль.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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Ранее США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.
В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.