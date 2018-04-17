Премьер Украины оценил экономические последствия от выхода страны из СНГ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что приостановка сотрудничества страны с СНГ никак не скажется на экономике страны. Слова политика приводит «Укринформ».

«Я не думаю, что это может повлиять каким-то образом на экономику», — сказал Гройсман.

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Также премьер отметил, что у стран с общей границей «какие-то торговые связи тоже есть».

Политик добавил, что в данный момент украинский МИД готовит документы о выходе страны из СНГ. Потом их обсудят в кабинете министров.

Ранее сообщалось, что президент страны Петр Порошенко поручил готовиться к выходу Украины из СНГ. В Госдуме сочли, что это решение не окажет большого воздействия на СНГ, так как «Украина на сегодняшний день не просто агрессивный, но и непредсказуемый член Содружества Независимых Государств».