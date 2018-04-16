Песков ответил на вопрос о роли «надзорных каникул» в кемеровской трагедии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что время делать какие-то обобщения о роли «надзорных каникул» в кемеровской трагедии пока не настало. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не думаю, что сейчас могу давать какие-то обобщающие заключения, тем более, вы знаете, что наши соответствующие контрольные организации усилили контроль по всем регионам России. Собственно, после этого будет понятно, насколько ситуация в каких регионах соответствует действующему законодательству и наоборот. Я не думаю, что настало время какие-то делать в этом плане обобщения», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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Он также добавил, что ведется работа по созданию комфортных условий для развития малого и среднего бизнеса, создания благоприятной атмосферы в стране для внутренних инвестиций.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово сообщил, что надзорные каникулы не должны быть поводом для отсутствия контроля над обеспечением безопасности услуг, оказываемых частными предпринимателями.