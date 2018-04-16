Банк России может повысить прогноз инфляции на 2018 год

Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что ЦБ может повысить прогноз по инфляции на 2018 год. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Скорее всего, вверх. Судя по последним событиям, по последним цифрам по инфляции и по валютному курсу. Но на сколько, мне сейчас сложно сказать, поскольку эластичность инфляции по курсу в последнее время снижалась и нужно провести некоторые дополнительные оценки, прежде чем мы сможем более точно говорить о том, какой будет прогноз», — сказала Юдаева.

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Она также подчеркнула, что прогноз может быть пересмотрен несколько вверх.

«Хотя в последний раз мы давали достаточно большую «вилку» по прогнозу на этот год, поэтому нужно посмотреть, скорее всего, мы в эту «вилку» уложимся», — добавила Юдаева.

В свою очередь глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев отметил, что события последних недель на финансовом рынке не повлияют на среднесрочные прогнозы инфляции в стране Банка России.

Ранее Юдаева сообщила, что ЦБ считает достаточно стабильной ситуацию на российском валютном рынке.