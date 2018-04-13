Дворкович призвал быть готовыми к санкциям США против госдолга России

Вице-премьер России Аркадий Дворкович призвал готовится к любому решению США по введению санкций в отношении суверенного долга России, передает РИА «Новости».

«Они действуют абсолютно иррационально, с нашей точки зрения. Рационально — с точки зрения конкурентной борьбы со всем остальным миром. Тут мы скорее инструмент, чем конечная цель во многом. Или одновременно — и инструмент, и цель. И что им покажется правильным в следующий момент времени, понятия не имеем. Должны быть готовы, в любом случае, ко всему. Но надеемся каждый раз про благоразумие», — сказал Дворкович.

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Вместе с этим, он подчеркнул, что министр финансов не подтвердил наличия подобных планов, назвав подобную логику «позицией ряда конгрессменов США».

Ранее в рейтинговом агентстве Fitch отметили серьезность новых антироссийских санкций США.