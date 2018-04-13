Песков ответил на вопрос о смене мессенждера после блокировки Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос «Газеты.Ru» о том, на какой мессенджер перейдет после решения суда о блокировке Telegram.

Таганский суд Москвы 13 апреля разрешил Роскомнадзору заблокировать Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции.

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«Пока не знаю! Сообщу», — сказал Песков, отвечая на вопрос, на какой мессенджер он перейдет, если заблокируют Telegram.

Ранее Песков заявил, что пока не знает, на какой мессенджер перейдут в Кремле после блокировки Telegram.

Советник президента России по интернету Герман Клименко рекомендовал всем чиновникам покинуть мессенджер Telegram после решения суда о его блокировке. Он отметил, что переводит всю свою активность в другие мессенджеры.