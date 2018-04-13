В Госдуме рассказали подробности об ответных мерах России на санкции США

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников заявил, что законопроект о мерах России в ответ на санкции США содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В этом законопроекте речь идет о запрете или ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которой являются США и (или) другие государства, которые поддерживают те меры, которые США приняли по отношению к нашей стране. Речь идет об алкогольной и табачной продукции», — сказал Мельников.

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Он также добавил, что в проекте против санкций США идет речь о запрете участия в приватизации имущества в России со стороны представителей США.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Сергей Неверов отметил, что указанный законопроект не распространяется на ввоз товаров гражданами для личного пользования.

По словам лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского, правительство в рамках законопроекта о новых санкциях определит списки граждан США, которым будет запрещен въезд на территорию России.

Ранее сообщалось, что депутаты внесли в Госдуму проект по ответным мерам на политику США.