Основной акционер «Русала» Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норникеля». Об этом сообщает RNS.

«Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норникеля», от него поступил официальный отказ от номинации», — сказал представитель «Норникеля».

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Уточняется, что ранее совет директоров ГМК «Норильский никель» включил Олега Дерипаску в список кандидатов в новый состав совета директоров.

«Русал» сообщила, что ее включение в список санкций США может привести к техническим дефолтам.

Как стало известно, США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.

В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.