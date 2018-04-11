Орешкин: ослабление рубля может повлиять на инфляцию

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что влияние ослабления рубля на инфляцию возможно. Об этом сообщает канал «Россия 24».

«Если это (ослабление нацвалюты – «Газета.Ru») будет долгосрочным и устойчивым», — сказал Орешкин, отвечая на соответствующий вопрос.

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Он также добавил, что Минэкономразвития учтет в макропрогнозе произошедшее ослабление рубля.

Министр подметил, что желание ряда иностранных инвесторов захеджировать риски на российском рынке толкают рубль в сторону ослабления.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что падение курса рубля не отразится на исполнении социальных обязательств в стране.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 2,43 руб., до 79,28 руб., курс доллара вырос на 1,69 руб., до 64,06 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 2,02 руб., составив 70,91 руб.