Нью-Йоркская биржа ввела ограничения против «Русала»

Нью-Йоркская товарная биржа Comex отменила разрешение на регистрацию и поставку алюминия компании «Русала». Об этом говорится в сообщении биржи.

Регистрация отмена для следующих дочерних предприятий «Русала»: Богословский, Кандалакшский, Надвоицкий алюминиевые заводы, а также заводы в Братске, Иркутске, Красноярске, Саяногорске, Волгограде.

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Уточняется, что продукция данных предприятий не может поставляться по контрактам на алюминиевые фьючерсы биржи.

Ранее сообщалось, что компания Glencore отказалась от конвертации доли в «Русале» в глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ Group.