Банк России может начать продавать валюту на рынке для сохранения стабильности

Первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что ЦБ начнет продажу валюты на рынке, если это будет нужно для сохранения финансовой стабильности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не знаю, если нужно будет», — сказал Швецов, отвечая на соответствующий вопрос.

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Он подчеркнул, что все инструменты есть.

«Инструменты — они есть, а будут ли они применяться, будет зависеть от ситуации… Все, что у ЦБ есть», — добавил Швецов.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор не видит серьезных рисков для российской экономики из-за введенных Минфином США санкций.

Как стало известно, из-за новых санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний, миллиардеры России потеряли более $15 млрд за 9 апреля, с момента введения санкций потери составляют более $17 млрд.