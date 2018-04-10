Курс евро превысил 78 рублей впервые с 6 апреля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Мировые цены на нефть продолжают расти, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,6%, до $69,06 за баррель.

Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,68%, до $63,86 за баррель.

Как стало известно, из-за новых санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний, миллиардеры России потеряли более $15 млрд за 9 апреля, с момента введения санкций потери составляют более $17 млрд.