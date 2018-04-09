Дворкович: кабмин дополнительно поддержит попавших под санкции компании

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что правительство окажет дополнительную поддержку компаниям, которые попали в санкционные списки США. Об этом сообщает RNS.

«Поддержка этих компаний оказывается в постоянном режиме. Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно, это многотысячные коллективы. Но в нынешней ситуации, при ухудшении положения будем — и заранее уже некоторые вещи обсуждали — будем эту поддержку оказывать», — сказал Дворкович.

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Ранее подконтрольная компания бизнесмена Олега Дерипаски «Русал» сообщила, что ее включение в список санкций США может привести к техническим дефолтам.

Как стало известно, США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.

В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.