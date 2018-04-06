Минпромторг намерен начать маркировку товаров с кисломолочной продукции

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что министерство промышленности и торговли планирует начать маркировку продуктов с кисломолочной продукции. Об этом сообщает RNS.

«Все зависит от позиции Минсельхоза. Чем быстрее мы будем получать предложения, тем быстрее мы будем отрабатывать. Думаю, что начнем с кисло-молочных продуктов. Тяжело обещать в этом году», — сказал Мантуров.

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Ранее сообщалось, что финальная концепция маркировки всех промышленных товаров включает в себя около 70 позиций. Среди этих товаров окажутся детское питание, минеральная вода, молоко и бытовая химия.

Товары в документе будут ранжированы по параметрам, например, влиянию на защиту жизни и здоровья, распространенности контрафакта, скорости и возможности внедрения системы маркировки.