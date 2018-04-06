Новак не исключает бессрочного сотрудничества стран ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что сотрудничество стран ОПЕК+ может быть бессрочным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы вообще бы могли создать бессрочное соглашение. Например, у нас есть Форум стран-экспортеров газа, который работает с 2009 года. Там же не написано, что ФСЭГ на 10 лет создан для обсуждения ситуации на газовых рынках. Это (сотрудничество со странами ОПЕК+ — «Газета.Ru») вообще может быть бессрочно», — сказал Новак.

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Он также подчеркнул, что де-факто страны ОПЕК+ уже представляют собой некую организацию, встречи которой регулярно проходят для обсуждения сделки.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что дальнейшую судьбу и перспективы венской сделки по сокращению добычи нефти обсудят на министерской встрече в июне.