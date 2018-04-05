Кабмин предложил продлить налоговые каникулы для самозанятых

Правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении налоговых каникул для самозанятых граждан до 31 декабря 2019 года. Об этом сообщается в материалах базы Госдумы.

«Проектом федерального закона продлевается на 2019 год применение действующих в настоящее время положений пункта 70 статьи 217 НК РФ об освобождении от уплаты НДФЛ выплат (вознаграждений), полученных упомянутыми самозанятыми физическими лицами, а также положений подпункта 3 пункта 3 статьи 422 Налогового кодекса России об освобождении работодателей — физических лиц от уплаты страховых взносов с выплат (вознаграждений) указанным самозанятым физическим лицам (не являющимся индивидуальными предпринимателями), которые оказывают услуги для личных, домашних и (или) иных подобных нужд», — сказано в документе.

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Уточняется, что принятие и реализация федерального закона не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что Минтруд может рассмотреть предложение по введению налога для самозанятых в 6%.