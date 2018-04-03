Росалкогольрегулирование хочет запретить ИП продавать пиво

Росалкогольрегулирование (РАР) предложило запретить продажу пива индивидуальным предпринимателям (ИП). Об этом пишет газета «Известия».

«В ведомстве хотят, чтобы бизнесмены, продающие пенный напиток, перерегистрировались из ИП в юрлица. Если это произойдет, РАР будет легче контролировать пивной рынок, так как ответственность компаний за нелегальное производство и оборот в десять раз больше, чем у ИП», — сообщает издание.

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Уточняется, что кабмин уже прорабатывает ряд мер, которые будут способствовать снижению доли нелегального производства и оборота спиртного.

Ранее сообщалось, что правительство прорабатывает вопрос маркировки пива и пивных напитков.