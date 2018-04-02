Под Белгородом зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

Россельхознадзор вновь обнаружил вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в Белгородской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В результате лабораторных исследований ФГБУ «Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория» 31.03.2018 в патологическом материале, отобранном от дикого кабана, добытого на территории охотничьего хозяйства «Изрубное» ЗАО «Приосколье» (урочище Карелина Поляна н/п Беломестное) Новооскольского района Белгородской области, выделен геном вируса АЧС», — заявили в ведомстве.

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Как отмечается, в настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы области.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор обнаружил вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в Калининградской области.