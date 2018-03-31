СМИ сообщили о задержании совладельца группы «Сумма» Магомедова

СМИ сообщили о задержании и допросе основного владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.

Как сообщил РИА «Новости» источник в группе, Магомедов общался со следственными органами, однако это не было допросом.

Ранее «Ъ» сообщал, что Магомедов был допрошен. Кроме того, в пятницу, 30 марта, были проведены обыски «по нескольким десяткам адресов, в том числе в квартирах и домах». В группе «Сумма» при этом утверждали, что бизнесмен не был задержан или арестован.