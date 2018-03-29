Песков переадресовал вопрос о возможном росте цен на бензин в кабмин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о публикациях о возможном росте цен на бензин в России в правительство. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вы знаете, это вопрос, который, конечно же, нужно адресовать кабинету министров, это вопрос правительства, исключительно прерогатива правительства. Поэтому я здесь ничего не могу сказать, я не знаю, на чем основываются подобные публикации, если я не ошибаюсь, там каких-то вразумительных источников не указывается», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что ФАС не ожидает роста цен на бензин и дизельное топливо.