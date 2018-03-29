Минфин: запрет на продажу российских евробондов в Лондоне навредит инвесторам

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что возможный запрет на продажу российских евробондов на фондовом рынке Лондона навредит иностранным инвесторам. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мне сложно комментировать, потому что Euroclear является бельгийской компанией, которая заявляла, что она будет подчиняться решениям Европейского союза и Бельгии. Если это решение будет утверждено, то это будет плохо не только для нас, но и для тех инвесторов, которые эти бумаги и купили. Не очень понятно, что они с этими ценными бумагами будут делать», — сказал Моисеев.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть предложение по введению запрета на продажу Россией суверенных долговых бумаг на фондовом рынке Лондона.

Как стало известно, таким шагом Лондон намерен нанести урон российской экономике.