В ФНС рассказали о самом большом налоге на имущество физлиц в России за 2017 год

Самая большая сумма налога на имущество физических лиц, которая была начислена в России по итогам 2017 года, составила 30 млн руб. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные ФНС.

Уточняется, что подобную сумму заплатит владелец административного здания в Центральном административном округе Москвы.

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«За налоговый период 2017 года наибольшая исчисленная сумма налога на имущество физических лиц составила более 30 млн. руб. за один объект налогообложения — административное здание, расположенное в Центральном административном округе города Москвы», — заявили в ФНС.

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